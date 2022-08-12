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Balı fazla kaçıran ayının durumu iyi

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Balı fazla kaçıran ayının durumu iyi Balı fazla kaçırıp baygınlık geçiren ayı, sağlığına kavuştu Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balı fazla kaçıran ayının durumu iyi

Balı fazla kaçırıp baygınlık geçiren ayı, sağlığına kavuştu

DÜZCE - Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde baygın halde bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınmıştı. Doğru tedavi uygulanan, sebze ve meyve takviyesi yapılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayının buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Yerel

Düzce Yerel Güncel Haberler

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