Balçova'nın Minikleri, Mezuniyet Heyecanı Yaşadı

Balçova Belediyesi'nin, okul öncesi yaş grubundaki çocuklara kaliteli eğitim vermek ve çalışan annelere kolaylık sağlamak amacıyla kurduğu Gülfem Benli Anaokulu'nun minik öğrencileri, mezuniyet heyecanı yaşadı. Törene katılan veliler çocuklarının başarılı gösterileri ile duygulu anlar yaşadı.

Eğitim alanında her yaş grubundaki çocuğun eşit ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen Balçova Belediyesi'nin, 4-6 yaş grubundaki çocukların eğitimi için açtığı Gülfem Benli Anaokulu, bu yıl da öğrencilerini mezun etti. Balçova Belediyesi'nde Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılan öğrenciler, hazırladıkları folklor ve dans gösterileri ile ailelerine duygulu anlar yaşattı.

Aileler ile birlikte etkinliğe katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Eğer geleceği değiştirmek istiyorsak eğitime çok önem vermeliyiz. Özellikle çocukların kişiliğinin ve gelişiminin şekillenmeye başladığı 4-6 yaş eğitimi çok önemli. Biz de çocuklarımızın bu yaşta iyi bir eğitim alması ve çalışan annelerin gözünün arkada kalmaması için anaokulumuzu açtık. Şimdi çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin başarılarını görünce çok iyi bir karar verdiğimizi daha iyi anladım" diye konuştu.