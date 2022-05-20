Balçova'da Halk Oyunları Şenliği Yapıldı - Haberler

Balçova Belediyesi ile EFEM Gençlik ve Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Halk Oyunları Şenliği düzenledi. 7'den 70'e her yaştan oyuncunun yer aldığı ekipler, Türkiye'nin değişik yörelerinden halk oyunları oynadı.

İzmir Balçova'da buluşan halk oyunları ekipleri, yurdun değişik yörelerinden halk oyunu gösterileri sundu. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 200 dansçının katıldığı gösteriler öncesi 7 ve 68 yaşındaki dansçılara plaket verdi. Salonu tıklım tıklım doludan izleyiciler, tüm gurupları ilgiyle izlerken özel gençlerin oluşturduğu 'Engelsiz Halk Oyunu' ekibi büyük alkış aldı.

Halk danslarının gelecek kuşaklara taşınması gereken bir kültürel miras olduğunu vurgulayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, şöyle konuştu:

"Bu mirası 19 Mayıs gibi özel bir günde yaşamak bizim için çok anlamlı. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bundan 103 yıl önce Samsun'a ayak bastı. 19 Mayıs çok önemli. 19 Mayıs, özgürlük demek, Cumhuriyet demek, gençlik demek. Gençlik ise bu ülkenin geleceği demek. Bu yüzden hem ulusal bayramlarımızı hem de kültürel değerlerimizi sonsuza kadar savunup gelecek nesillere aktaracağız. Bizi birbirimize bağlayan bu çimento sayesinde her zaman birlik içinde özgürce yaşayacağız."