Balçova'da 19 Mayıs coşkusu

Balçova Belediyesi ile EFEM Gençlik ve Spor Kulübünün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği 'Demokrasi ve Gençlik Yürüyüşü' ile 'Halk Oyunları Şenliği2nde büyük bir coşku yaşandı.

Balçova Belediyesi ile EFEM Gençlik ve Spor Kulübünün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği 'Demokrasi ve Gençlik Yürüyüşü' ile 'Halk Oyunları Şenliği2nde büyük bir coşku yaşandı. Binlerce Balçovalı cumhuriyet marşları ile yürürken, Türkiye'nin değişik yörelerinden halk oyunları sergilendi. 4 yaşından 70 yaşına kadar yüzlerce yaştan oyuncunun yer aldığı guruplarda, en büyük beğeniyi her yıl olduğu gibi engelli gençlerin gösterisi aldı.

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Balçova'da muhteşem bir kortej ve halk oyunları şenliği ile kutlandı. Akşam saatlerinde Ata Caddesi'nde başlayan 'Demokrasi ve Gençlik Yürüyüşü'ne katılan binlerce Balçovalı, ellerinde bayraklar ile marşlar söyleyerek yürüdü. Korteje katılmayan Balçovalılar da yürüyüşe katılanlara balkonlarından sevgi gösterisinde bulundu. Balçova Belediyesi ile EFEM Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği 'Halk Oyunları Şenliği'nde ise izleyiciler, Anadolu'nun kültürel tarihinden bir kesit izledi. Halk oyunları ekiplerinin yurdun değişik yörelerinden derlediği gösteriler, tarihsel sunum eşliğinde izleyicilerle buluştu. Yaklaşık 300 dansçının katıldığı gösterileri ilgiyle izlenirken, en çok beğeniyi özel gençlerin oluşturduğu 'Engelsiz Halk Oyunu' ekibi aldı. Erik Dalı müziği ile oynayan gençlere, sahneye çıkan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da eşlik etti.

"Bayramlarımızı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz"

Balçova'ya ve Türkiye'ye cumhuriyetin çok yakıştığını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "104 yıl önce bu ülkenin kurtarıcısı sarı saçlı mavi gözlü kahraman, Samsun'a çıktı. Cumhuriyeti kurdu ve bizlere emanet etti. Biz de ulusal bayramlarımızda bu emanete olan bağlılığımızı ifade ederiz. 29 Ekim'de, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta cumhuriyete bağlılığımızı dost düşman herkes görür. Bizi ayakta tutan gücün başında bu birlikteliğimiz gelir. Bizi ayakta tutan diğer bir güç ise kültürümüzdür. Bana 'Milliyetçilik nedir?' diye sorarlarsa '4 yaşındaki Arya kızımızın folklor oynamasıdır' derim. 'Balçovalı 30 bin vatandaşı ve genci Çanakkale'ye, Anıtkabir'e götürüp oralarda tarihimizi öğretmektir' derim. O yüzden bize ulusal bayramlarımızı unutturmaya çalışsalar da biz bayramlarımızı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR