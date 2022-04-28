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Başkan Çalkaya, iftarda üniversiteli gençleri dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Çalkaya, iftarda üniversiteli gençleri dinledi

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Kadir Gecesinde ilçeye üniversite eğitimi için gelip yurtlarda kalan öğrencilerle iftar yemeği yedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Kadir Gecesinde ilçeye üniversite eğitimi için gelip yurtlarda kalan öğrencilerle iftar yemeği yedi. Yemek boyunca öğrencilerle sohbet eden Başkan Çalkaya her türlü sorunlarında belediyeye başvurmalarını istedi.

Üniversite eğitimi için Anadolu'nun farklı illerinden gelip Balçova'daki yurtlarda ve öğrenci evlerinde kalan öğrenciler, Kadir Gecesi nedeniyle Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Belediye meclis üyeleri ile birlikte masaları tek tek ziyaret eden Başkan Çalkaya, iftar yemeğinin ardından da öğrencilerle sohbet etti. Eşit ve kaliteli bir eğitim için öğrencilere destek olduklarını ifade eden Fatma Çalkaya, "Biz sadece ilçemizdeki öğrencilerimize değil eğitim görmek için Anadolu'dan gelen gençlerimizle de irtibat halindeyiz. Onların eğitim hayatları boyunca zorlanmamaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Manevi duyguların en üst seviyede olduğu bu akşamda gençlerimizle birlikte olmak bizler için çok önemli" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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