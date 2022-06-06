Başkan Çalkaya: "Engelleri sevgiyle aşıyoruz" - Haberler

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Başkan Çalkaya: "Engelleri sevgiyle aşıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Çalkaya: 'Engelleri sevgiyle aşıyoruz'

Balçova'nın özel çocukları, Balçova Belediyesi tarafından aileleri ile birlikte Güneydoğu Anadolu gezisine çıkarıldı.

Balçova'nın özel çocukları, Balçova Belediyesi tarafından aileleri ile birlikte Güneydoğu Anadolu gezisine çıkarıldı. Başkan Fatma Çalkaya, çocukların bu geziyi çok istediklerini ifade ederek, "Sevgiyle tüm engelleri aşacağız" dedi.

Balçova'nın Engelsiz Halk Oyunları Ekibi ve Engelsiz Kafede Görevli özel çocukları, Balçova Belediyesi tarafından Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Konya illerini kapsayan geziye çıkarıldı. Birçoğu daha önce farklı şehirleri görmeyen Balçova'nın özel çocukları, gittikleri şehirlerde aileleriyle birlikte gezerek güzel bir zaman geçirdi.

Balçova'da engelli bireylerle ilgili çok iyi bir veri bankasına sahip olduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Biz yıllardır onlarla birlikte nefes alıyoruz. Onların sevincini de üzüntüsünü de onlarla birlikte hissedebiliyoruz. Bu geziyi uzun süredir istiyorlardı. Sevgiyle Balçova'da tüm engelleri aşıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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