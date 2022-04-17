BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek - Haberler

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BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek

İhlas Haber Ajansı - Vedat Yunus İkizoğlu - Yerel
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- BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor: 6 - Tosyaspor: 1 Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Play-out karşılaşmasında Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor, Tosya Spor'u 6-1 yenerek kümede kaldı.

- BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek

Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor: 6 - Tosyaspor: 1

KASTAMONU - Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Play-out karşılaşmasında Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor, Tosya Spor'u 6-1 yenerek kümede kaldı.

Kastamonu'yu Bölgesel Amatör Ligi temsil etmeye hak kazanmak için Kastamonu Özel İdare KHS ile Tosyaspor ile Play-Out maçında karşılaştı. Gazi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kastamonu Özel İdare KHS, Tosyaspor'u 6-1'lik skorla mağdur etti. Kastamonu Özel İdare KHS, 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde Kastamonu'yu temsil etme hakkını elde etti. Tosyaspor ise Kastamonu 1. Amatör Ligi'nde mücadele edecek.

BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek

BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek

BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek

BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek

BAL'da Kastamonu'yu Kastamonu Özel İdare KHS temsil edecek

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Yerel

Yerel, Spor, Haberler

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