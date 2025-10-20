Haberler

BAKUT Arama Kurtarma Derneği Nilüfer'de Gerçekçi Tatbikat Gerçekleştirdi

BAKUT Arama Kurtarma Derneği Nilüfer'de Gerçekçi Tatbikat Gerçekleştirdi
BAKUT Arama Kurtarma Derneği, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kayıp vakalarına müdahale etmek amacıyla gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. Ekipler, kaybolan iki kişiyi kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü.

BAKUT Arama Kurtarma Derneği, Nilüfer'de gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.

Bursa'da sık sık yaşanan kayıp vakalarına daha hızlı ve organize şekilde müdahale edebilmek için gerçekleştirilen tatbikat, sabah erken saatlerde başladı. Senaryoya göre, ormanlık alanda iki kişi farklı noktalarda kayboldu. Saat 07.45'te BAKUT ihbar hattına yapılan kayıp ihbarının ardından, saat 08.00'de ekip üyelerine operasyon çağrısı yapıldı. Dernek binasında toplanan gönüllüler, gerekli hazırlıkların ardından saat 09.30'da ihbarın geldiği bölgeye hareket etti.

Kadriye Mahallesi çevresindeki ormanlık alana ulaşan ekipler, kayıpların izine ulaşmak için iki ayrı arama timi oluşturdu. Senaryo gereği, bölgeye önceden kayıplara ait eşyalar yerleştirilerek ekiplerin yön bulması için ipuçları oluşturuldu. Tatbikatta kayıplardan biri hipotermiye bağlı olarak bilinci kapalı şekilde bulunurken, diğeri bacak kırığı nedeniyle hareket edemedi. Yaralı şahıs, yaklaşık 700 metre boyunca sedyeyle taşınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. Bilinci kapalı olan kişi için ise ipli kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon başarıyla tamamlanırken, kurtarılan iki kişi senaryo gereği sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikat hakkında konuşan BAKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Cihat Öz, arama kurtarma çalışmalarında her saniyenin önemli olduğuna dikkat çekti. Öz, bu tür tatbikatların ekiplerin reflekslerini canlı tuttuğunu ve saha becerilerini geliştirdiğini belirtirken, bu tatbikat sayesinde ekibin sahada telsizle muhabere, harita ve GPS kullanarak hedeflere ulaşma becerisinin test edildiğini belirtti.

Gerçek olaylarda zamanla yarışıyoruz diyen Öz, hem koordinasyonun hem de ekip içi iletişimin güçlenmesi için düzenli aralıklarla tatbikat yapmanın zorunlu olduğunu ifade etti. Gerçekleştirilen tatbikatın her detayıyla gerçeğe uygun planlandığını vurgulayan Öz, "Amacımız, kayıp vakalarında en kısa sürede doğru müdahaleyi yapabilmek" dedi.

Cihat Öz, tatbikatların sadece pratik bir uygulama değil, aynı zamanda dayanıklılık ve takım ruhunu geliştiren bir eğitim alanı olduğunu da dile getirdi. Ekip üyelerinin farklı arazi şartlarında nasıl tepki vereceğini gözlemlediklerini belirterek, "Bu tür çalışmalar sayesinde hem teknik kapasitemizi ölçüyoruz hem de gerçek olaylara daha profesyonel yaklaşabiliyoruz," ifadelerini kullandı. - BURSA

