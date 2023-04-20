Bakü'ye Türkiye'den Kazak elçi

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, kardeş ülke Azerbaycan'a büyükelçi olarak atandı. Bayel'in Bakü Büyükelçisi olduğuna dair kararname Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev tarafından imzalandı.

Azerbaycan'a atanan 39 yaşındaki Alim Bayel, halihazırdaki Kazak büyükelçilerinin arasındaki en genç isim oldu. Kazakça, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Azerbaycan dilini çok iyi bilen Bayel, Kazakistan lideri Tokayev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönem görüşmelerinde de tercümanlık yapıyordu.

Eğitimini Türkiye ve ABD üniversitelerinde tamamlayan Bayel, Kazakistan'ın prestijli Bolashak programının mezunlarından. Ayrıca, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in inisiyatifiyle oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Genç Yönetici Kadrosunun da üyesi. Kariyerinin başında Türk Devletleri Teşkilatı'nda çalışan Bayel, "Yeni görevimde de bugüne kadar nasıl çalıştı isem bundan sonra da bütün enerjimi Türk dünyasının bütünleşmesine katkı sağlamak için kullanacağım" dedi. - İSTANBUL

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