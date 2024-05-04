Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda Modernizasyon Tamamlandı

Azerbaycan Demiryolları (ADY) Başkanı Rövşen Rüstemov, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nda modernizasyon çalışmalarının tamamlandığını açıklayarak, "Yenilenen BTK hattı, kardeş ülkemiz Türkiye ile direkt kara demiryolu bağlantımızı sağlayacak ve ülkelerimiz arasında daha fazla mal taşınmasına katkı sağlayacak" dedi.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nın Gürcistan'dan geçen 184 kilometrelik kısmındaki onarım ve genişletme çalışmaları tamamlandı. 2023 yılından bu yana aktif olarak yapılan çalışmalarda sona gelinmesi, Azerbaycan'ı Doğu-Batı güzergahında önemli bir ulaşım merkezi haline getirecek.

Azerbaycan Demiryolları (ADY) Başkanı Rövşen Rüstemov, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı'nda yürütülen modernizasyon çalışmaları ve Azerbaycan'ın transit potansiyelinin artırılması açısından yolun genişletilmesinin getireceği faydalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Rüstemov, demiryolu hattının Gürcistan'dan geçen bölümündeki çalışmaların tamamlandığını belirterek, "20 Mayıs'tan itibaren BTK demiryolu hattında kargo taşımacılığına başlanacak. Bu demiryolu hattının modernizasyonunun temel amacı, Orta Koridor'un rekabet gücünü artırmak ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı koridorun ana yük arterlerinden biri haline getirmektir. Çin ve Orta Asya ülkelerinden kara yoluyla taşınan malların Azerbaycan topraklarından Avrupa'ya daha hızlı ulaştırılmasında BTK Demiryolu Hattı'nın önemi çok büyük. Genişlemenin ardından BTK'nın yıllık elleçleme kapasitesi 1 milyon tondan 5 milyon tona çıktı. Yükleme hacminin 5 milyon tona çıkarılması hedefi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla belirlendi ve geçen yıldan bu yana bu yönde genişletme çalışmalarına aktif olarak başlandı" ifadeleri kullandı.

"Projenin hızla uygulanmasına devam edildi"

Rüstemov, Azerbaycan Demiryolları'nın modernize edilen BTK Demiryolu Hattı ile Asya'dan Batı'ya ve Batı'dan Asya'ya yüklerin büyük kısmını taşımaya ve kargo taşımacılığında uluslararası düzeyde rekabet etmeye hazır olduğunu belirtti. Rüstemov, "2017 yılında işletmeye alınan BTK demiryolunun genişletilmesi ve projeye ilişkin çalışmaların tamamlanması amacıyla 2022 yılı sonunda proje yeniden değerlendirilerek yeni proje planı hazırlandı. BTK'nın Gürcistan üzerinden geçen kısmında görülen sert iklim ve yer yer deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki elverişsiz arazi şartlarına rağmen uluslararası standartlara uygun bir proje yönetim sistemi uygulanmış ve yoğun bir çalışma rejimi oluşturulmuştur. Sert iklim derken Sibirya'ya bile benzetilebilecek hava şartlarını kastediyorum. Bazen eksi 30 dereceye kadar düşen havalar söz konusu. İşin yoğunluğu nedeniyle kargo taşımacılığının paralel olarak uygulanması projenin tamamlanmasını engelledi. Tüm bunlara rağmen projenin hızla uygulanmasına devam edildi ve planlanan çalışmaların tamamlanması mümkün oldu" diye konuştu.

"BTK, Türkiye ile direkt kara demiryolu bağlantımızı sağlayacak"

Son 20 yılda demiryolu ile transit yük taşımacılığında önemli bir artış yaşandığını vurgulayan Rüstemov, "Örneğin 2019 yılında 3.8 milyon ton transit yük taşındığını, 2023 yılında ise bu rakamın 6.8 milyon tona ulaştığını belirtelim. Geçen yılın ilk 4 ayıyla karşılaştırıldığında bu yılın Ocak-Nisan döneminde taşınan transit yük hacmi yüzde 14 arttı. Azotlu gübre, un, metal boru gibi yüklerin hacminde yüzde 120-200 artış var. Bu yılın ilk çeyreğinde BTK'nın da dahil olduğu Doğu-Batı Koridoru'nda yüzde 10 daha fazla transit yük taşıdık. Yenilenen BTK hattı, kardeş ülkemiz Türkiye ile direkt kara demiryolu bağlantımızı sağlayacak ve ülkelerimiz arasında daha fazla mal taşınmasına katkı sağlayacak" dedi.

BTK'nın yıllık taşıma kapasitesi 5 milyon tona çıkartıldı

Modernize edilen BTK demiryoluyla artık daha fazla yükün daha hızlı bir şekilde taşınabileceğini belirten Rüstemov, "Yani yıllık 1 milyon tonluk kargo hacminin 5 milyon tona ulaşmasıyla BTK, ülkemizde doğudan batıya ve batıdan doğuya kargo taşımacılığının hacmine ve hızına katkı sağlayacak. BTK demiryolunun Gürcistan bölümünün genişletilmesinden sonraki aşamada ana faaliyetlerimizden biri Azerbaycan ile Gürcistan arasında ortak bir işletmenin kurulmasıdır. Bu işletme BTK operasyonlarının etkin yönetimi ve yeni yüklerin taşınması yönünde faaliyet gösterecek. Çalışmalar devam ediyor, bu ay içinde tüm prosedürlerin tamamlanıp işletmenin kurulması planlanıyor" diye konuştu.

Orta Koridor üzerinden Ocak ayında Çin'den 7'si ithalat, 3'ü transit olmak üzere ilk trenlerin Azerbaycan'a geldiğini hatırlayan Rüstemov, "Transit mallar Çin-Kazakistan sınırından Azerbaycan üzerinden geçerek ortalama 10 günde Gürcistan limanlarına ulaşıyordu. İthal mallarda bu süre 8 gündü. ADY olarak Bakü Deniz Ticaret Limanı'ndan direkt olarak trenlere yükleyip varış noktasına ulaştırdık. Bu yılın ilk 4 ayında Doğu-Batı Koridoru boyunca toplam 34 blok trenle 6 bin 319 konteyner taşındı. Bunlardan 10 blok tren yani 4 bin 20 konteyner transit kargo, 24 blok tren 2 bin 299 konteyner ise ithalat kargosuydu. ADY tarafından 2023 yılında toplam 105 bin 265 konteyner taşındı. Bu rakam, 2022 yılına göre yüzde 30 daha fazla" ifadelerini kullandı. - BAKÜ