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BAKÜ(İHA)Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür,...

BAKÜ(İHA)Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür,...

Yerel Haberler

BAKÜ(İHA)- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür, Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi" dedi.

BAKÜ(İHA)- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür, Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlham Aliyev Azerbaycan Yerel Haberler

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