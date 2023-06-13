BAKÜ(İHA)Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür,...
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BAKÜ(İHA)- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür, Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi" dedi.
BAKÜ(İHA)- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür, Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel