Bakü'deki Türk Şehitliği'nde 29 Ekim töreni

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı vesilesiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliğinde tören gerçekleştirildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşesi Tuğgeneral Ersin Dinçer, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, TİKA Başkanı Abdullah Eren, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve büyükelçilik personelinin katıldığı tören, Büyükelçi Akgün'ün şehitlik abidesine çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından konuşmasına başlayan Büyükelçi Akgün, "Türk milletinin kahraman evlatları, Aziz şehitlerimiz, Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıldönümünü heyecan ve gurur içerisinde kutlamakta olduğumuz bu günde, eşsiz kahramanlıklarınızı ve hatıralarınızı yad etmek üzere manevi huzurunuzda bulunuyoruz. Kutsal bayrağımızın gölgesinde, bölünmez vatan toprağının üstünde yücelttiğimiz, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyetimizi omuz omuza vererek her alanda daha da ileriye taşıyacağız. Bölünmez bütünlüğümüze, demokrasimize ve bize emanet edilen cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlere sahip çıkacağız. Aziz şehitlerimiz, sizler vatan toprağı uğruna fedakarca cepheden cepheye koştuğunuz günlerde, özgürlüğü ve bağımsızlığı tehdit altında olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin de yardımına koşmaktan hiç tereddüt etmediniz. Azerbaycan topraklarında makamların en yücesine nail oldunuz. Can Azerbaycan'ın bağımsızlığı yolunda kanlarını feda ederek şehadet mertebesine erişen sizler, 'Bir Millet, İki Devlet' şiarının temelinin oluşmasında ve kardeşliğimizin perçinlenmesinde şüphesiz ki en büyük pay sahipsiniz" ifadelerini kullandı.

"Müstesna ilişkilerimizi daha da ileri taşımak için çalışacağız"

Şehit hatıraları üzerinde yükselen Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin, şehitlerin manevi mirasından güç almaya her daim devam edeceğini belirten Akgün, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'sevinciniz sevincimiz, kederiniz kederimiz' olarak ifade ettiği müstesna ilişkilerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından imzalanan 2021 tarihli Şuşa Beyannamesi temelinde daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimiz, bağımsızlığımız, milli egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Tören, temsili şehit kabirlerine karanfil bırakıldıktan ve Azerbaycan şehitliği ziyaret edildikten sonra sona erdi. - BAKÜ