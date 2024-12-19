Baklavaya Global İlgi: Türk Tatlı Kültürü Dünyaya Açılıyor

Türk tatlı kültürünün geleneksel lezzeti olan baklavaya olan ilgi yurt dışında her geçen gün büyüyor.

Türk tatlı kültürünün köklü temsilcilerinden baklava, geleneksel lezzetini sınırların ötesinde de tanıttı. Baklava üretiminde geleneksel tariflere sadık kalınırken, modern üretim tekniklerini kullanarak lezzet ve kaliteyi bir araya getiriyor. Baklavacı Fevzi Uzel, "Türk mutfağının eşsiz bir parçası olan baklavayı, dünyanın dört bir yanındaki tatlı tutkunlarıyla buluşturmak bizim için hem gurur hem de heyecan verici. KKTC, Almanya, Azerbaycan ve Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeden yoğun talepler alıyoruz. Bu talepler bizi global bir marka olma yolunda motive ediyor. Türk baklavasına olan ilgi bizi çok mutlu ediyor. Amacımız, dünya genelinde Türk tatlılarını en iyi şekilde temsil ederek global bir başarıya imza atmak" dedi. - İSTANBUL