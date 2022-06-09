Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, davetlilere yapılmış ve yapılmakta olan belediye faaliyet ve projelerini anlattı.

Davete katılan herkese ve gösterilen yakın ilgiye teşekkür eden Kerimoğlu, "Bakırköy gün içerisinde 1 buçuk milyon kişiyi ağırlıyor. Mevcut kapasitemiz, düşen gelir oranlarımızla yoğun gayret ve çaba sarf ederek hiçbir hizmeti aksatmadan bu ev sahipliğini sürdürüyoruz. Öncelikle belediye çalışanlarımız ve sizler olmak üzere tüm Bakırköylülere özverileri için teşekkür ediyorum. Bakırköy bu yönüyle büyük bir ilçe, bu büyüklüğüne rağmen kıt kaynaklarıyla hizmet ediyor. Yine de hiçbir kamu zararına uğramadan, yeşilini koruyarak, ranta izin vermeden tüm kararlılığı ile projelerimize devam ediyoruz" dedi.

YENİ BELEDİYE BİNASI YIL SONUNA TAMAMLANIYOR

Başkan Kerimoğlu, sürdürülen projelere de değinerek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kendi öz sermayemizle, elektriğini üreten, doğaya saygılı Yeşil Bina olarak tasarlanan Yeni Belediye Binasını yıl sonunda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Aynı anda çağdaş, kapalı, asansörlü, yürüyen merdivenli, içinde ibadethanesi ve geniş otopark alanlarıyla halkımızın hizmetine açacağımız Bakırköy Cumartesi Pazar Alanı'nın yapımına hızla devam ediyoruz. Türkiye'de nüfusa oranla en yüksek sayıda öğrenciye kreş hizmeti sunmanın yanı sıra üniversite öğrenci yurtlarımız, sınav hazırlık kursları, spor okulları ile gençlerimizin yanındayız. Sanatın her alanında 7 den 70'e her Bakırköylüye ulaşıyor, Kültür-Sanat Başkenti Bakırköyümüzde gerek kurs imkanlarıyla gerek sanat evlerine katkıyla desteklerimizi sürdürüyoruz."