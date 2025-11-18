Bakırköy'de Sörf Tutkunu Lodosu Fırsata Çevirdi

Bakırköy'de bir sörf tutkunu, lodosu fırsata çevirdi. Kaykaya monte ettiği yelkenle karada sörf yapan genç, kameralara yansıdı.

İstanbul'da etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Ancak lodosu fırsata çeviren bir sörf tutkunu, Bakırköy Florya sahilinde renkli görüntüler oluşturdu. Kaykaya monte ettiği yelken ile denizdeki rüzgardan faydalanan genç, karada sörf yaptı. Sahilde yürüyenlerin şaşkın bakışları arasında sörf keyfi yaşayan spor tutkunu genç, kameralara yansıdı. - İSTANBUL