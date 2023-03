Bakırköy Belediyesi, Afetzede Psikoloji Destek Merkezi'ni Hizmete Açtı

Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi bünyesinde yaşama geçirilen Afetzede Psikoloji Destek Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bakırköy Belediyesi, afet bölgesinden ilçeye gelen depremzedeler için uzman psikologlar eşliğinde psikolojik destek hizmeti vermeye başladı. Afetzede Psikoloji Destek Merkezi'nde, ilçedeki depremzede çocuklar için oyun terapileri, yetişkinler için ise psikolojik destek verilecek.

Hizmete başlayan merkezin açılışında konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, şunları söyledi:

"Afet bölgesindeki çalışmalarımızın yanı sıra İstanbul'a ve ilçemize gelen depremzedelerin bir an önce normalleşme sürecine dahil olmaları için bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. İlçemize gelen depremzedelere temel ihtiyaç malzemeleri desteğinin yanı sıra psikologlarımız da ücretsiz bir şekilde hizmet verecekler. Her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduğumuz depremzede hemşerilerimize, yaşadıkları ağır travmaları atlatacak, sorunlarını çözecek bu desteği sunarak yaraların bir an önce sarılması için olan gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz."