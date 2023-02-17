Bakırköy Adalet Sarayı'nda depremzedeler için kan verme noktası kuruldu

Bakırköy Adalet Sarayı'nda depremzedeler için kan bağışında bulunmak isteyen adliye personeli ve vatandaşlar Kızılay'ın kan verme noktasında sıraya girdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kan ihtiyacı karşılamak için Bakırköy Adliyesi'nin atrium alanına Türk Kızılay'ı tarafından kan verme noktası kuruldu. Kan vermek isteyenler kişiler kuyruk oluşturdu. Kan verme noktasına gelen adliye çalışanları, avukatlar ve vatandaşlar öncelikle bağış için form doldurdu. Uygun şartları taşıyanlar, sedyelere alınıp, kanlarını bağışladı.

"Milletimize bir daha yaşatmasın"

Adliye personeli olan Abdullah Tolan, "Çok acı bir tablo, çok vahim bir durum. Çok üzgünüz. Ben Elazığlıyım, daha önce de deprem gördük geçirdik. Yakınlarımız şu an psikolojik olarak çökük durumdalar. Allah herkese sabır versin. Milletimize bir daha yaşatmasın. Gerçekten çok zor. Bizde elimizden geleni üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Adliyedeki kan verme noktası saat 17.00'a kadar açık olacak. - İSTANBUL