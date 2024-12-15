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Bakırcılık Mesleği Tehlikede: Artık Hediyelik Eşya Olarak Satılıyor

Bakırcılık Mesleği Tehlikede: Artık Hediyelik Eşya Olarak Satılıyor
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Bakır ürünler, gastronomideki yerini demir ve çeliğe bırakırken, hediyelik eşya olarak artan fiyatlarla satılmaya başlandı. Bakırcılık mesleğinin gelecek kaygısı ve iş gücü eksikliği dikkat çekiyor.

Asırlardır gastronomide yemeğe tat veren bakır ürünler, günümüzde yerini demir ve çeliğe bıraktı. Adeta unutulmaya yüz tutan bakır ürünler artık hediyelik eşya olarak satın alınıyor. Maddiyatı pahalı olan bu ürünler ise dükkanlarda kilogram bazında bin 200 ile 10 bin lira arasında satılıyor.

Asırlardır gastronomide yemeğe tat veren ve mutfak ile sofralarda kullanılan bakır ürünler, günümüzde yerini demir ve çeliğe bıraktı. Haddeleme, kalaylama, kaynak gibi işlemlerden geçerek bin bir emekle üretilen bakır ürünler, artık tezgahlarda hediyelik eşya olarak satılıyor. Teknoloji ve modern yöntemlerin gelişmesiyle birlikte bakırcılık mesleği de yok olmayla karşı karşıya kaldı. Maddi açıdan pahalı olan bu ürünler ise dükkanlarda kilogram bazında satılıyor. Vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen sahan, çaydanlık, cezve ve kazanların fiyatı bin 200 ile 10 bin arasında değişiklik gösteriyor. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Bakırcılar Çarşısı'nda bakırcılık mesleğinin son demlerini yaşadığını söyleyen ustalar, çekiç seslerinin her geçen gün azalmaya başladığını aktardı. Bakırcılığın emek isteyen bir meslek türü olduğunu belirten Gökhan Kolay, kalaylama, tıraşlama gibi işlemlerin kirli olduğunu, bu sebeplerle meslekte yetiştirilecek insanın bulunmadığını söyledi.

"Mesleğimizin kirli ve talebinin az olması sebebiyle eleman bulamıyoruz"

Bakırcılık mesleğine ve bakırdan yapılan ürünlere talebin azaldığını aktaran bakır ustası Gökhan Kolay, "Bizim mesleğimizde işler genelde gurbetçiler daha çok olduğu için yazın artar. Mesleğimize talep oldukça azaldı. Eleman yetiştirmek için çabalıyoruz ama kimse tercih etmiyor. Mesleğimizin kirli ve talebinin az olması sebebiyle eleman bulamıyoruz. Bakırdan üretilen ürünler diğer modern yöntemlerle üretilen ürünlere göre hem sağlık hem kalite açısından daha iyidir. Bir sahanın kalayının çıkması 1 buçuk 2 seneyi bulur. Onun kalay olması ise içinden kırmızı renklerin çıkmasıyla belli olur" dedi.

"Ürünlerin çoğunun fiyatları kilo hesabı olarak belirlenir"

Bakır ürünlerin hediyelik eşya olarak alındığını ve ürünlerin kilogram bazında satıldığını aktaran Kolay, "En çok tercih edilen ürünlerimiz sahan, çaydanlık ve cezvelerdir. Bakırdan gelen ürünlerin çoğunun fiyatları kilo hesabı olarak belirlenir. Sahanın kilosu bin 200- bin300 TL arasından değişiyor. Çaydanlıkların fiyatı ise tane hesabıdır. Fiyatı kalitesi ve inceliğine göre belirlenir. Bakırdan elde edilen ürünler arasında en pahalısı kazandır. Kazanların fiyatları kilosuna göre değişip 5 bin 10 bin TL arasında değişiyor. Bakırdan elde edilen ürünler pres basımı (fabrikasyon) ve el dövmesi yöntemleri ile şekillendirilir. Ancak günümüzde artık el dövmesi yöntemi az olduğu için pres basımı yöntemi daha yaygındır. Genelde fabrikasyon yöntemi ile şekillendirilip kalıp basımı olarak çıkar" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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