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Bakımı yapılan arı şahini, doğal ortamına salındı

Yerel Haberler

Bakımı yapılan arı şahini, doğal ortamına salındıOSMANİYE Osmaniye'de vatandaşlar tarafından bulunan ve bakımı yapılarak sağlığına kavuşan arı şahini doğal ortamına salındı.

Bakımı yapılan arı şahini, doğal ortamına salındı

OSMANİYE Osmaniye'de vatandaşlar tarafından bulunan ve bakımı yapılarak sağlığına kavuşan arı şahini doğal ortamına salındı.

Alınan bilgiye göre, Akyar mevkiinde vatandaşlar bitkin bir şekilde arı şahinini buldu. Vatandaşlar şahini teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler tarafından teslim alınan arı şahini Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine götürülerek bakıma alındı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen ve herhangi bir yarası bulunmayan arı şahini belli bir süre gözlem altında tutulup bakımları yapıldı.

İyileşen şahin tekrar bulunduğu bölgede ekipler tarafından doğaya salındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müslüm Balko - Yerel

Osmaniye Yerel Haberler

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