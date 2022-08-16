Bakımevi öğrencileri aşure yapıp vatandaşlara ikram etti

Kastamonu Belediyesi Bakımevi öğrencileri yaptıkları aşureleri vatandaşlara ikram etti.

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğretmenleri ve öğrencileri özel günlerde yaptıkları etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Muharrem ayı dolayısıyla Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla önce aşure yaptı, ardından ise bölgedeki komşularına aşureyi dağıttı.

Renkli görüntülere sahne olan aşure yapımında çocuklara aşure ile ilgili bilgiler de verildi. Çocukların aşure dağıttığı vatandaşlar da büyük mutluluk yaşadı. Vatandaşlar Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi'nde yapılan etkinliğin önemine vurgu yaparak Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu başta olmak üzere Çocuk Bakımevi öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti. - KASTAMONU