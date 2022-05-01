Bakıma muhtaç kedinin yardımına jandarma koştu

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'de bakıma muhtaç yavru kediyi fark eden jandarma ekipleri ilk yardımı yaptıkları hayvanı hayvan hastanesine teslim etti.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bakıma muhtaç yavru kedi Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte koordineli olarak çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı suç işleyenlerle mücadele etmeye ve yaralı havanlara yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel