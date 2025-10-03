Haberler

Baki Turan, Oğlu Abdussamet'in Eylemleriyle Gurur Duyuyor

Baki Turan, Oğlu Abdussamet'in Eylemleriyle Gurur Duyuyor
Kayseri'den Global Sumud Filosuna katılan psikolojik danışman aktivist Abdussamet Turan'ın babası Baki Turan, oğlunun Gazze'ye insani yardım götürmek için çıktığı yolda gurur duyduğunu belirtti. Oğlunun irtibatı kesilen Turan, mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Global Sumud Filosuna Kayseri'den katılan Psikolojik Danışman Aktivist Abdussamet Turan'ın babası Baki Turan, oğlunun eylemlerinin arkasında olduğunu belirterek, gurur duyduğunu söyledi.

Baki Turan yaptığı açıklamada; oğlunun Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktığını ve kendisinden bir süredir haber alamadığını belirtti.

Baki Turan Global Sumud Filosunu organize edenlere teşekkür ederek, "Belki Gazze'ye giremediler ama dünyada milyarlarca insanın gönlüne girdiler, taşlaşmış kalpleri pamuğa çevirdiler. İsrail'in barbarlığını, soykırımını ve katilliğini dünyaya tanıttılar" ifadelerini kullandı. Oğlunun bir ay önce İtalya'dan sefere başladığını ve Tunus ile Girit'te çeşitli engellemelerle karşılaştıklarını aktaran Baki Turan; "44 gemi 497 aktivistle yola çıktı. Bu aktivistlerin sadece yüzde 15'i Müslüman, diğerleri Batı'dan. Batı bu mücadelede bizi geçti" dedi. Baba Turan; "Katil Siyonist sürüleri filonun önünü keserek müdahaleye başladılar. Oğlum Abdussamet, gemide bulunan aktivistlerle birlikte telefonlarını denize attılar ve o günden sonra irtibatımız kesildi" şeklinde konuştu.

Baki Turan; oğlunun eylemlerinin arkasında durduklarını ve gurur duyduklarını vurgulayarak, tüm aktivistlere destek verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
