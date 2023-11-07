Bakanlıktan Nazilli Belediyesi'ne iş makinesi hibe edildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nazilli Belediyesi'ne Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere iş makinesi hibe etti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nazilli Belediyesi'ne Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere iş makinesi hibe etti.

Nazilli Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle bir adet iş makinesini daha araç filosuna ekledi. Belediye Meydanı'nda sergilenen aracın mali değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bugüne kadar bakanlıkların da desteğiyle Nazilli Belediyesi'nin araç filosunun bugüne kadarki en güçlü haline getirildiğini kaydetti. Yenilenen araç filosu ile vatandaşların belediye hizmetlerinden maksimum düzeyde faydalanacağını kaydeden Başkan Özcan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye, AK Parti Aydın Milletvekillerine ve emeği geçen herkeseteşekküretti. - AYDIN