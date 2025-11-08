Haberler

Bakanlıktan Aile Yılı Kapsamında Yeni Mobil Uygulama: 'İlk Öğretmenim Ailem'

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında ebeveynlere yönelik 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasını güncelleyerek akran zorbalığına karşı yeni içerikler ekledi. Uygulama, ebeveynlerin çocuklarının sosyal gelişimlerini desteklemeyi ve zorbalıkla ilgili farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Aile Yılı' kapsamında anne babaların olumlu ebeveynlik süreçlerini desteklemek amacıyla 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması hayata geçirildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aileler için dijital rehber olma özelliği taşıyan ve anne babalardan yoğun ilgi gören 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasına yeni içerikler yükledi. Ebeveynlerin, çocuklarının gelişim süreçlerini sağlıklı şekilde desteklemelerine rehberlik etmeyi amaçlayan Bakanlık, 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasına akran zorbalığına karşı durmayı amaçlıyor. Akran zorbalığına dair mobil uygulamaya eklenen yeni içeriklerle çocukların sosyal ilişkilerinde karşılaşabilecekleri olumsuz davranışların fark edilmesi, önlenmesi ve konuyla ilgili doğru müdahale yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleneceği vurgulandı.

Akran zorbalığına karşı bilinçli ebeveynlik

Yeni eklenen içeriklerde, ebeveynlerin çocuklarının yaşadığı akran zorbalığını nasıl fark edebileceği, bu durumla karşılaştıklarında nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği ve okul ile iş birliği içinde süreci yönetme stratejileri ele alınıyor. Akran zorbalığına maruz kalan ya da zorbalık davranışı gösteren çocuklarla iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaların da yer aldığı uygulamada, bir yandan konu ile ilgili çocuklara farkındalık kazandırılırken bir yandan da ebeveynlere somut çözüm yolları sunuluyor. 'İlk Öğretmenim Ailem' uygulamasına dahil edilen yeni içeriklerle, ebeveynlerin çocuklarının sosyal çevrelerinde güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturmasına katkı sağlayacağı belirtildi. - ANKARA

