Bakanlık yılın ilk 4 ayında 375 bin 743 gıda denetimi gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılının ilk 4 ayında gıda işletmelerine yönelik 375 bin 743 denetimde 3 bin 966 olumsuzluk tespit edildiğini ve 48 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılının ilk 4 ayında gıda işletmelerine yönelik 375 bin 743 denetimde 3 bin 966 olumsuzluk tespit edildiğini ve 48 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 7 bin 570 gıda denetim görevlisi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bakanlık ve il yıllık numune alma programları, Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP), TİMER, CİMER, Alo 174 Gıda Hattı, WhatsApp ihbar hattına gelen ihbar ve şikayetler esas alınarak, 2023 yılının ilk 4 ayında gıda işletmelerinde toplam 375 bin 743 resmi kontrol gerçekleştirildi. Denetimlerde gıda işletmelerine 3 bin 918 idari para cezası uygulanırken, 48 işletme için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

"Alo 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar toplam 2 milyon 889 bin 117 başvuru yapıldı"

Gıdaya ilişkin ihbar ve şikayetleri almak, tüketicileri bu denetim sürecine dahil etmek amacıyla 2009 yılında faaliyete geçirilen Alo 174 Gıda Hattı'na bugüne kadar toplam 2 milyon 889 bin 117 başvuru yapıldı. Bu aramalardan 951 bin 309'u gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt altına alındı ve 948 bin 584'u sonuçlandırıldı.

Alo 174 Whatsapp ihbar hattına ise faaliyete geçtiği 8 Mart 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar 70 bin 719 bildirim gelirken, bunlardan 18 bin 109'u gıda ihbar ve şikayet kapsamında olduğu için kayıt altına alınarak, 17 bin 766'sı sonuçlandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 39 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü ve Bakanlıktan yetki almış 101 özel gıda kontrol laboratuvarı bulunuyor. 41 kamu laboratuvarının 40'ı, 101 özel gıda kontrol laboratuvarının 88'i akredite olarak hizmet veriyor. - ANKARA