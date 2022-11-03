Bakanlık Bambus Koyu'nu İhaleye Çıkardı; Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal da İhaleye Gireceklerini Açıkladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açılan Bambus Koyu’nun kiralanması ihalesine katılacaklarını açıkladı. Bakanlıktan koyu 6 kez talep ettiklerini ama sonuç alamadıklarını hatırlatan Başkan Uysal, “Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun Antalya’mızın bu doğa harikası koyunu kentimize, komşularımıza kazandıracağız. İhaleyi alamasak bile kimsenin ‘İhaleyle aldım’ kolaycılığına kaçmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açılan Bambus Koyu'nun kiralanması ihalesine katılacaklarını açıkladı. Bakanlıktan koyu 6 kez talep ettiklerini ama sonuç alamadıklarını hatırlatan Başkan Uysal, "Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun Antalya'mızın bu doğa harikası koyunu kentimize, komşularımıza kazandıracağız. İhaleyi alamasak bile kimsenin 'İhaleyle aldım' kolaycılığına kaçmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Bambus Koyu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da Antalya'yı ilk ziyaretinde, "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği Erenkuş mevkiinin hemen alt tarafında yer alıyor. Aynı zamanda "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" statüsüne sahip koy, 2015'te işleten şirketin kaçak inşaatlarıyla gündeme gelmişti.

ŞİRKET TALANI

Muratpaşa Belediye encümeninin 18 Ağustos 2015 tarihli yıkım kararında doğa harikası koydaki kaçak yapılar tam 2 sayfa boyunca anlatıldı. Kaçakları yıkmak için hukuki süreç devam ederken, 12 Mart 2016'da yapılan incelemede denizden koya kepçe ve paletli ekskavatör getirildiği ve falezlere beton döküldüğünü belirlendi. 8 Nisan 2016 sabahı plajda yıkım başladı. Ekipler 5 saatlik uğraşın sonucunda ancak 2 metrekarelik betonu sökülebildi. Bunun üzerine yoldan 30 metre aşağıda bulunan koya vinçle iş makineleri indirildi. Korunması gereken falezlerin demir profillerle kaplandığı, kayalıklara duvar örüldüğü ve koyun plajının moloz doldurularak genişletildiği ortaya çıktı. Plajdaki beton ancak 1 haftada sökülebildi.

ALTI BAŞVURU SONUÇSUZ KALDI

Bambus'ta kaçak yapıların yıkımının ardından Muratpaşa Belediyesi, koyu halka açık plaj haline getirmek için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na tam 6 kez başvurdu. Ancak başvurular sonuçsuz kaldı.

Belediye son olarak, 19 Ocak 2021'de koyda büfe, tuvalet ve şezlong alanı kiralamak için başvuru yaptı. Komisyon, cevabında bir şirketin daha koyda günübirlik kullanım amaçlı kiralama talebinin bulunduğunu belirtti. Her iki başvurunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelecek bilgi doğrultusunda değerlendirileceğini aktardı. İlerleyen günlerde ikinci talebinin 2016'da denizden iş makinesi getirip doğa harikası koya beton döken şirkete ait olduğu ortaya çıktı.

8 KASIM'DA ANKARA'DA

Komisyonun yazısından 21 ay sonra Bakanlık, Bambus Koyu için ihaleye çıktı. İhale 8 Kasım'da Ankara'da yapılacak. 3 yıl süreyle geçerli olacak ihalede açık arttırma yıllık KDV hariç 185 bin kira bedeli üzerinden başlayacak.

"HALKIN PLAJI OLACAK"

Başkan Uysal, ihaleye belediyenin iştiraki şirket Falez AŞ ile katılacaklarını söyledi. Falez bandında her birinde mavi bayrak dalgalanan 5 plajlarının bulunduğunu kaydeden Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Giriş ücreti olmayan, halen çayınızı 4 liraya içebildiğiniz plajlar bunlar. Bambus Koyu'nu da mavi bayraklı plaj haline getirebilirdik. Bunun için 6 kez talepte bulunduk ama cevap alamadık. Son yazımızda 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bilgi gelecek' denildi. O bilgi, bu ihale oldu. İhaleye gireceğiz. Kazanmak için imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu doğa harikası koyu korumayı aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti olarak görüyoruz. Buradan falezleri, Beydağlarını seyredip 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' demiştir. Ne olursa olsun, nasıl olursa olsun Antalya'mızın bu doğa harikası koyunu kentimize, komşularımıza kazandıracağız. İhaleyi alamasak bile kimsenin 'İhaleyle aldım' kolaycılığına kaçmasına izin vermeyeceğiz."