Bakanlar Süleyman Soylu ve Mehmet Nuri Ersoy, Nurettin Özaltın'ın cenazesine katıldı

İş adamı Nurettin Özaltın, tedavi gördüğü hastanede kaybetti. İstanbul'da Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazına, başta Özaltın ailesi olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören 59 yaşındaki iş adamı Nurettin Özaltın, geçtiğimiz gece kaldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 59 yaşındaki iş adamının Üsküdar'da Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazına başta ailesi olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Bakan Soylu, Özaltın'ın aile yakınlarına başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Özaltın'ın cenazesi defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına götürüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel