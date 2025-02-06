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Bakanlar, Kahramanmaraş deprem şehitlerini andı

Bakanlar, Kahramanmaraş deprem şehitlerini andı
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda deprem şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Bakanlar, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakarak dualar etti.

İl Müftüsü tarafından yapılan dua töreninde Kur'an-ı Kerim okunurken, alanda bulunan vatandaşlar hep birlikte "Amin" dedi. Anma programında duygusal anlar yaşanırken, depremzede vatandaşlarla da bir araya gelen bakanlar, onların acılarını paylaştı.

Bakanların mezarlık ziyaretinde, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Mezarlık ziyaretinin ardından bakanlar, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere çeşitli temaslarda bulunmak üzere alandan ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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