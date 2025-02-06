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Bakanlar Hatay'da Deprem Şehitliğinde acılara ortak oldu

Bakanlar Hatay'da Deprem Şehitliğinde acılara ortak oldu
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Hatay'da enerji, milli savunma ve ticaret bakanı deprem şehitliğini ziyaret ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarına ortak oldu.

Hatay'da enerji, milli savunma ve ticaret bakanı deprem şehitliğini ziyaret ederek hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarına ortak oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremin yıldönümünde Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, merkez Antakya ilçesinde Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığına ziyaret etti. Bakanlar burada depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyip acılarına ortak oldu. Bakanlar şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. Bakanlar daha sonra TOKİ konutlarındaki törene katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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