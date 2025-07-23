Bakan Yumaklı, Orman Yangınıyla Mücadele Eden Ekiplerle Buluştu

Bakan Yumaklı, Orman Yangınıyla Mücadele Eden Ekiplerle Buluştu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınında gece boyunca mücadele eden orman ekipleriyle bir araya geldi. Yumaklı, ekiplerin fedakarca çalışmalarını takdir ederek, yangının kontrol altına alınacağına inandığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangında gece mücadele eden orman ekipleriyle bir araya geldi. Telsizle orman yangınında gece mücadele eden ekiplere seslenen Bakan Yumaklı, "Bu memleketin bir tek dalını, bir taşına halel gelmemesi için canınızı tehlikeye atıyorsunuz" dedi.

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Osmaneli ilçesine ilerlemişti. Yangın sonrası ilçeye bağlı Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Yangın bölgesinde dün gece incelemelerde bulunan Yumaklı, basın açıklamasının ardından yangının sıfır noktasında mücadele eden ekipleri ziyaret etti. Ekiplerden yangının son durumu hakkında bilgi alan Yumaklı, fedakarca çalışmalarından dolayı orman çalışanlarına teşekkür etti.

"Tek bir dal zarar görmesin diye canınızı tehlikeye atıyorsunuz"

Ardından telsizden personellere hitap eden Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Verdiğiniz mücadeleyi her birinizin yanındaymış gibi hissediyorum. Bu memleketin bir tek dalını, bir taşına halel gelmemesi için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Bugüne kadar olduğu gibi bu yangın da evelallah sönecek. İnşallah her biriniz evinize, işletmenize sağ salim döneceksiniz. Allah'a emanet olun." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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