Bakan Yumaklı, Çocukları Ormanlar Hakkında Bilinçlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları Çocuk Müzikali Gala Gösterimi'ne katılarak, çocuklara ormanlar hakkında konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 'Akıllı Tavşan Momo ve Orman Dostları Çocuk Müzikali Gala Gösterimi'ne katıldı. Birçok çocuğun katılımıyla gerçekleşen gösterimde çocukların ormanlar hakkında bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi amaçlandı.

Program çerçevesinde bir açıklama gerçekleştiren Bakan Yumaklı, yapılacak gösteriyle çocukların ormanlara karşı nasıl davranılması gerektiğinin paylaşılacağını ifade ederek, "Burada ülkemizin en önemli zenginliklerinden olan ormanlarımızla alakalı sizlerin hep birlikte izleyeceği çok güzel bir tiyatro gösterisiyle aslında 'ne olacak ve ne olmalıyı' burada sizlerle paylaşmış olacağız. Sizler de tıpkı birer fidan gibisiniz. Onları diktiğinizde, suladığınızda, koskocaman birer ağaç olduğunda onlar hem bizim yeşil vatanımız oluyor, hem de gölgesinde, hem bizleri hem de diğer bütün canlıları barındıran bizlere çok önemli bir örtü, korunak oluyor. Ağaçlar, sular, orman, doğa bunların hepsi Allah'ın bize birer lütfu" açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne de değinerek, salonda gösteriyi izlemeye gelen çocuklardan 11 Kasım'da ağaç dikmeleri için söz aldı. Program Bakan Yumaklı'nın, gösterinin ardından çocuklara fidan hediye etmesiyle son buldu. - ANKARA