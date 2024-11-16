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Bakan Yerlikaya, TCSG Umut Gemisi'nde Mürettebatla Buluştu

Bakan Yerlikaya, TCSG Umut Gemisi'nde Mürettebatla Buluştu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris Limanı'nda TCSG Umut Gemisi'nde mürettebatla bir araya geldi ve denize açıldı. Yerlikaya, mürettebatın görevine olan bağlılığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris Limanı'nda TCSG Umut Gemisi'nde mürettebat ile bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, mürettebatla denize açıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TCSG Umut Gemisi'ne ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya, ziyaretinde gemi mürettebatıyla bir araya gelerek denize açıldı. Yerlikaya, bu ziyaretini sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak paylaştı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı TCSG Umut Gemimizle Mavi Vatan'ımızdaydık. Kara Vatan'da ve Siber Vatan'da olduğu gibi kahraman leventlerimiz Mavi Vatan'ımızın her noktasında görevlerini canla başla yerine getiriyorlar. Dümeniniz viya, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız daima açık olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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