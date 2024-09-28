İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Ailesini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas programında şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesini ziyaret ederek, "Şehit kızımıza sözümüz, suçlularla, organize suçlarla mücadelemiz onun duası, onun da şefaatiyle hiç durmadan devam edecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün Sivas'ta İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, kaymakamlar, polis ve askeri erkan katıldı. Yerlikaya, şehrin güvenlik meselelerinin masaya yatırıldığı toplantı sonrası, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde görevi sırasında vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın baba evi ve eşi polis memuru Semih Yılmaz'ın evini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Yerlikaya şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesini ziyaret ettikten sonra bir basın açıklaması yaptı. Yerlikaya açıklamasında suç ve suçlularla mücadelelerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirterek, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Son derece metin bir anne ve baba görmekten dolayı mutluyum. 'Vatan sağolsun, vatan sağolsun, vatan sağolsun' sözü dillerinden düşmüyor. Böyle anne ve babalar, böyle evlatlar yetiştirdiği sürece, Allah'ın izni ile devletimiz, milletimiz her zaman bir, beraber, kardeşliğimizin de daim olacağına ben inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da Mehmet abiyle ve anneyle taziye için görüştüler. Tüm aziz milletimize şunu söylemek istiyorum. Şeyda kızımıza gerçekten çok üzüldük, ciğerimiz yandı. Suç ve suçlularla mücadele, hiçbir zaman durmadan, duraksamadan, İçişleri Bakanlığı olarak, 600 bin kahraman mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Durmayacağız, duraksamayacağız. Terörün her türlüsüyle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu ve zehir tacirleriyle, bunlarla mücadelemiz hiçbir zaman bitmeyecek" dedi.

"Şehit kızımıza sözümüz var"

Bakan Yerliyaka şehit polis Şeyda Yılmaz'a söz verdiklerini belirterek, "Biz milletimize söz verdik, kim suç işlemekte kibirleniyorsa, kendini milletimizin iradesinden daha üstün görüyorsa, hiç kusura bakmasınlar, onları polisimle, jandarmamla, sahil güvenliğimle yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız. Bugüne kadar bunu yaptık bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. Benim milletim, benim insanlarım huzuru hak ediyor çünkü iyi niyetini, hayır duasını başta Mehmetçik olmak üzere hiç eksik etmiyor. Hep diyor ki 'Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizinle beraberiz' diyor. İçişleri ailemizdeki 600 bir arkadaşımızla beraber sizin desteğiniz ve hayır dualarınıza layık olmak, sizin huzurunuz için mücadelede durmadan duraksamadan devam edeceğiz. Şehit kızımıza sözümüz, suçlularla, organize suçlarla mücadelemiz onun duası, onun da şefaatiyle hiç durmadan devam edecektir" şeklinde konuştu. - SİVAS