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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale Zaferi'ni Unutulmayacağını Vurguladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yerlikaya, mesajında, üzerinden değil 109 yıl, 1009 yıl da geçse bu büyük zaferin ve kahraman şehitlerin asla unutulmayacağını ifade etti.

Çanakkale'nin sayıca azın çoğa, imanın imkanlara karşı yazdığı büyük bir destan olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çanakkale bir millete vurulmak istenen esaret prangalarının kırıldığı yerdir. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Bakan Yerlikaya ayrıca, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Çanakkale Belgeseli"ni paylaştı.

Kaynak: AA / Yerel

İçişleri Bakanı Çanakkale 18 Mart Yerel Güncel Haberler

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