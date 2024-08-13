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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İkiyaka katliamında şehit olan Aykut ailesini ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce gerçekleşen İkiyaka katliamında 28 şehit veren Aykut ailesini evlerinde ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, şehitlerin anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce İkiyaka katliamında 28 şehit veren Aykut ailesini evlerinde ziyaret etti.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Cilo Fest etkinliğine katmak için Yüksekova'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Hakkari Valisi Ali Çelik ile birlikte 35 yıl önce İkiyaka katliamında 28 şehit veren Aykut ailesini ikamet ettikleri Güngör Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Şehit yakını Halil Aykut, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve beraberindekilerin ziyaretinden memnun olduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti.

Bakan Ali Yerlikaya ise X hesabından yaptığı açıklamada, "35 yıldır dinmeyen büyük acı. Kadın, erkek, yaşlı, bebek demeden, 28 masum vatandaşımızı şehit eden #İkiyakaKatliamı'nı unutturmayacağız. 24 Kasım 1989 günü, Hakkari Yüksekova ilçesi İkiyaka köyünde; hain Bölücü Terör Örgütü'nün saldırısında ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut amcamızla Adilşah teyzemizi ve akrabalarını evlerinde ziyaret ettik. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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