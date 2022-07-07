Bakan Yardımcısı Alparslan, "2023 süreci Türkiye için son derece kritik ve önemli bir süreç" - Haberler

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Bakan Yardımcısı Alparslan, "2023 süreci Türkiye için son derece kritik ve önemli bir süreç"

İhlas Haber Ajansı - Kamil Cankılıç - Yerel
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Bakan Yardımcısı Alparslan, "2023 süreci Türkiye için son derece kritik ve önemli bir süreç"ELAZIĞ 2023 sürecinin Türkiye için son derece kritik ve önemli bir süreç olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Türkiye son 20 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti.

Bakan Yardımcısı Alparslan, "2023 süreci Türkiye için son derece kritik ve önemli bir süreç"

ELAZIĞ 2023 sürecinin Türkiye için son derece kritik ve önemli bir süreç olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Türkiye son 20 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Tabiri rica izse çağ atladı. Biz bu sürecin devamı konusunda daha güçlü şekilde neler yapabiliriz bunların çalışmasını değerlendiriyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan bir takım incelemeler yapmak üzere Elazığ'a geldi. AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Alparslan, değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ turizmi hakkında bilgi veren Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan," Elazığ'ın termal kaynaklarını, sağlık turizmindeki potansiyelini, bunun Elazığlı vatandaşlara fayda ve refahını artıracak ne tür çalışmalar yapabiliriz bunların değerlendirmeleri yaptık. Kısa ve uzun vadeli yapacağımız çalışmaları belirledik. Elazığ ve Harput'umuzun kültürel turizm değerlerini yerinde gördük. Çalışmaları daha da hızlandırmak, ekonomimize, turizmimize ve kültürümüze ne tür katkılar yapabiliriz bunların çalışmalarını devam ettiriyoruz. Partililerimizle 2023 gibi kritik bir sürecin arifesinde yapılan çalışmaları beraber değerlendirmek istedik. Sahada ki varlığımızı daha güçlü kılmak ve neler yapabiliriz adına değerlendirmelerimizi yaptık. 2023 süreci Türkiye için son derece kritik ve önemli bir süreç. Türkiye son 20 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Tabiri rica izse çağ atladı. Biz bu sürecin devamı konusunda daha güçlü şekilde neler yapabiliriz bunların çalışmasını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise "Bakanımız bizim için yabancı değil. Bu şehirde ona hiç yabancı değil. Burada güzel dostlukları, uzun yıllara dayanan bir ilişkisi var. Ondan da daha ötesi Elazığ'dan kültür ve turizm alanında ne götürülmüş ise yapılabilecekler noktasında her zaman için kapısını sonuna kadar bize açtı ve yardımcı oldu. Geçmiş süreç içerisinde şehrimize çok güzel projeleri kazandırılması ve desteklenmesi adına hiçbir zaman yardımını bizlerden esirgemedi. Kendisine şehrim ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Yerel

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