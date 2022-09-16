İhtiyaç sahibi ailelere eylülde 340 milyon liradan fazla ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca eylülde ihtiyaç sahibi ailelere toplam 340 milyon 499 bin lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca eylülde ihtiyaç sahibi ailelere toplam 340 milyon 499 bin lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylül ayındaki SED Hizmeti ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık olarak "aile odaklı hizmet" anlayışıyla yürüttükleri çalışmalarda çocukların öncelikle ailelerinin yanında büyümesini esas aldıklarını belirten Yanık, bu amaçla SED Hizmeti sunduklarını kaydetti.

Yanık, söz konusu ödemenin ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim masraflarını karşılayabilmeleri için her ay yapıldığını belirterek, böylece çocukların ailelerinden kopmadan geleceğe sağlıklı şekilde hazırlanmalarına imkan sağlandığını aktardı.

Koruyucu ve önleyici hizmet modeli SED'in sadece ekonomik desteği kapsamadığını vurgulayan Bakan Yanık, ayrıca çocuklara psikolojik ve sosyal destek de verildiğini hatırlattı.

Bakan Yanık, "SED kapsamındaki çocuklarımız için birçok etkinlik düzenliyoruz. Çocuklarımızı sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

SED Hizmeti'nden 147 bin çocuğun yararlandığını belirten Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için eylül ayında bu kapsamda toplam 340 milyon 499 bin TL ödeme yaptıklarını bildirdi.