Bakan Yanık: 'Fotoğraflar tarihe düşülmüş birer notlar olarak bundan sonraki süreçte de yerini almaya devam edecek'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Fotoğraflar tarihe düşülmüş birer notlar olarak bundan sonraki süreçte de görülmeye, izlenmeye ve tarihteki yerini almaya devam edecek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Fotoğraflar tarihe düşülmüş birer notlar olarak bundan sonraki süreçte de görülmeye, izlenmeye ve tarihteki yerini almaya devam edecek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetlr Bakanlığı ile Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin ortak olarak düzenlediği 100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı.

"Fotoğraflar tarihe düşülmüş birer notlar olarak bundan sonraki süreçte de yerini almaya devam edecek"

Esenboğa Havalimanı TAV galeri sergi alanında bulunan serginin açılışında konuşan Bakan Yanık, "Bugün gerçekten bizim için önemli bir projede bir aradayız. Çok özendiğimiz ve çok hevesle başladığımız bir projeydi. Foto Muhabirleri Derneğimizle beraber 100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Sergisi'ne hakikaten büyük bir hevesle başlamıştık ve uzun da bir katılım süresi devam etti. Fakat maalesef 6 Şubat depremleri pek çok şeyde olduğu gibi bunda da bizi çok derinden üzdüğü için programı önemli ölçüde değiştirmek durumunda kaldık. Ama İnşallah fotoğraflar tarihe düşülmüş birer notlar olarak bundan sonraki süreçte de görülmeye, izlenmeye ve tarihteki yerini almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sergisinde yer alan fotoğraflar ve daha önce düzenlenen fotoğraf yarışması hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Yanık şu ifadelere yer verdi:

"Yarışmaya 420 fotoğrafçının, 3 bin 59 kare fotoğrafla katılması, jürinin işini zorlaştırsa da bizi ayrıca mutlu etti. Yapılan uzun değerlendirmeler, harcanan yoğun mesai, bazı fotoğrafların defalarca değerlendirilmesi sonrasında '100. Yılda Türk Kadını Fotoğraf Yarışması' birinciliğini Covid-19 salgını sırasında Covid-19'a yakalanan annelerin bebekleriyle ilgilenen hemşire Ece Özcan'ın olduğu kareyle Uğur Yıldırım aldı. Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takım kaptanı Nisanur Erbil'in portresiyle Selahattin Sönmez'in ikinci olduğu yarışmada, Mehmet Yılmaz ise İzmir Güzelyalı Köprüsü'nde spor yapan kadın fotoğrafıyla üçüncülüğü kazandı. Ayrıca, kıymetli jürimiz tarafından 35 fotoğraf mansiyon, etkileşim ve sergileme kategorilerinde öne çıktı. Bu vesileyle jürimize ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'ne katkı ve destekleri için özellikle teşekkür ediyorum. Fotoğraf sayısından, eleme sürecinden sizin de fark edeceğiniz üzere gerçekten çok sayıda fotoğrafın katıldığı, çok titiz, dikkatli bir incelemenin yapıldığı süreç oldu. Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflardan oluşan sergimizin 23 Nisan akşamına kadar ziyaretçilerimize açık olacağını da belirtmek isterim." - ANKARA