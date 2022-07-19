Bakan Yanık, çalışma ziyareti amacıyla yarın Azerbaycan'a gidiyor - Haberler

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Bakan Yanık, çalışma ziyareti amacıyla yarın Azerbaycan'a gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bakan Yanık, çalışma ziyareti amacıyla yarın Azerbaycan'a gidiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 gün sürecek Azerbaycan ziyaretinde Bakü'de ikili görüşmelerde bulunacak, şehitlikleri, kalkınma merkezini ve Ermenistan işgalinden kurtarılan Şusa'yı ziyaret edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 gün sürecek Azerbaycan ziyaretinde Bakü'de ikili görüşmelerde bulunacak, şehitlikleri, kalkınma merkezini ve Ermenistan işgalinden kurtarılan Şusa'yı ziyaret edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azerbaycan'a 19-21 Temmuz tarihlerinde 3 günlük çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Bakanlığının görev alanındaki çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve aile konularında tecrübe aktarımı amacıyla görüşmeler gerçekleştirecek olan Bakan Yanık'ın ziyaretinde, bu konularla ilgili iş birliği protokollerinin de imzalanması planlanıyor.

Bakan Yanık, yarın hareket edeceği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ülkenin "Ümummilli lideri" Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret edecek. Derya Yanık daha sonra Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile görüşecek. Bakan Yanık, 20 Temmuz'da Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya gelecek ve ardından kalkınma merkezinde incelemelerde bulunacak. 21 Temmuz Perşembe günü ise 28 yıl aradan sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şusa'da, şehrin önemli mekanlarını ziyaret edecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Derya Yanık Azerbaycan Ermenistan Bakü Yerel Haberler

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