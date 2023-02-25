Bakan Yanık: '7 bine yakın psikososyal destek personelimiz sahada'

Kocaeli'de yurtta kalan depremzedeleri ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "7 bine yakın psikososyal destek personelimiz sahada. Bin 400, bin 500'e yakın araçla depremzede vatandaşlarımızın psikososyal destek hizmetlerini sağlıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kartepe Arslanbey KYK Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzedeler ile bir araya geldi. Depremzedeleri ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Milletimizin başı sağ olsun. 6 Şubat bizim için üzücü bir tarih. Aynı gün içerisinde 2 büyük ve yıkıcı deprem yaşadık. Büyük sayılabilecek artçılarla beraber 20 gündür deprem süreci yaşıyoruz. Can kayıplarımız var, yaralılarımız var ama hızlıca 'Devlet millet el ele' diyerek bu yaraları saracağız. Gidenleri geri getirme şansımız yok ama geride kalan vatandaşlarımızın o ağır kayıplarını bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyoruz. Devletimiz depremzede vatandaşların yanında. Onların her ihtiyacını tamamlamaya çalışıyoruz. Biz de bakanlık olarak Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde ayni yardımlar ve psikososyal destek çalışmaları yürütüyoruz. Psikososyal destek ekibimizin bir kısmını bugün yine Hatay'a göndereceğiz. Psikososyal destek ekiplerimiz afet ve acil durumlarda sıfırıncı dakikada sahada. Depremzede vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak nakil oldukları illerde de psikodestek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın akut ihtiyaçlarının tespiti ve sonraki süreçte ihtiyaç duyacakları sosyal hizmet biçimlerinin tespiti noktasında arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.

"7 bine yakın psikososyal destek personelimiz sahada"

7 bine yakın psikososyal destek personelinin sahada görev yaptığını söyleyen Bakan Yanık, "Bin 400, bin 500'e yakın araçla depremzede vatandaşlarımızın psikososyal destek hizmetlerini sağlıyoruz. Deprem bölgesinde ayni yardımlar sorumluluğumuzda. Bugün itibariyle 86 depo artı 17'de yurt dışından gelen ayni yardım depolarımız, 203 sosyal marketimiz, buraya gelemeyenler için de 5 gezici sosyal marketimizle hizmetteyiz. Vatandaşlarımızın ısınma, gıda, tüp ve benzeri sarf malzemeleri, bebekler için ihtiyaçlar, kadınlar için ayrıca hijyen malzemeleri gibi her türlü insani malzemeleri vatandaşlarımızın hizmetine arz ediyoruz, karşılamaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

"Büyük bir felaketin içinden geçiyoruz ama milletimiz, devletimiz Elhamdülillah güçlü"

Bakan Derya Yanık, sözlerini şöyle noktaladı:

"11 ili doğrudan etkileyen bir depremden ve Türkiye'nin geri kalan şehirlerini depremzede vatandaşların tahliyeleriyle etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Aslında bu felaket. Dünyada 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremin aynı gün peş peşe olduğu, ayrıca artçılarında neredeyse birer deprem büyülüğünde olduğu bir deprem yok. Büyük bir felaketin içinden geçiyoruz ama milletimiz, devletimiz elhamdülillah güçlü. Devletimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hepsini karşılamak noktasında elinden geleni yerine getiriyor. Sürece yaygın bir biçimde hem barınma hem de eğitim, sağlık, sosyal hizmet faaliyetlerini yine yerine getireceğiz. Bu süreçte desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza, yardımseverlerimize, uluslararası yardım kuruluşlarına, dünyanın dört bir yanından arama kurtarma için gelen gönüllülere, aklıma gelmeyen emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yara ağır ama saracağız, sarmaya da başladık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tamamlamaya devam edeceğiz. Biraz sonra 23 piskososyal destek personelimiz de Hatay'a gidecek." - KOCAELİ