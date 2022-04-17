Bakan Yanık: 'Toplam 1 milyar 272 milyon liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli dahilinde gerçekleştirdiğini belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda en önemli hizmet modellerimizden biri olan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz" dedi.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, bu ay 540 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanacağını kaydetti.

Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Nisan'da tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel