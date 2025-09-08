Bakan Uraloğlu: "Saldırıda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Menfur saldırıda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uraloğlu, saldırı sonucu şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirtti.

"Aziz milletimizin ve Polis Teşkilatımızın başı sağ olsun"

Uraloğlu'nun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Menfur saldırıda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA