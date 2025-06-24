Bakan Uraloğlu: Hava Sahası Kısıtlamaları Devam Ediyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Haziran'dan bu yana devam eden hava sahası kısıtlamaları hakkında bilgi vererek, ilgili uçuşların iptalleri ve güvenlik önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Haziran'da başlayan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Haziran 2025 tarihinde başlayan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir. 24 Haziran itibarıyla güncel durum şu şekildedir:

İran - Tahran uçuş bölgesi 25 Haziran 10.30'a, İsrail - Tel Aviv uçuş bölgesi 25 Haziran 03: 59'a kadar uçuşa kapalı durumdadır.

Havayolu işletmelerimizden Türk Hava Yolları'nın 2 uçağı geri çağırılarak İstanbul'a yönlendirilmiş, Kuveyt, Dammam, Bahreyn, Doha, Abu Dabi, Dubai ve Maskat seferleri iptal edilmiştir. Umman hava sahasının kapalı olması nedeniyle Jakarta ve Denpasar çıkışlı iki uçuş Bakü'ye yönlendirilmiş, yakıt ikmalinin ardından İstanbul'a devam etmiştir. An itibarıyla Körfez bölgesine uçuşlar normale dönmüş; İran, Irak ve Suriye uçuşları ise halen iptaldir.

Ajet'in Dubai, Dammam ve Sharjah seferleri,

SunExpress'in Dubai, Beyrut ve Erbil seferleri,

Pegasus'un Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi seferleri iptal edilmiştir.

Bölgede operasyonları bulunan BBN, ACT, MGA, MNG, Freebird, Airanka, ULS, Southwind ve Corendon'a ait uçak ya da görevli personel bulunmamaktadır. Planlı iptaller ve rota değişiklikleriyle operasyonlar sürdürülmektedir.

Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımız gelişmeleri yakından takip etmekte, seyahat güvenliği ve uçuş emniyeti için tüm önlemleri almaya devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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