Bakan Uraloğlu: Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği Yenilendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği'ni baştan sona yeniledik. Bu düzenleme, sektörün dinamiklerini uluslararası normlarla uyumlu şekilde yeniden şekillendiren bir reform niteliğinde bir adım oldu" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Yelken Kulübü'nde Uluslararası Denizciler Günü Buluşması ve Amatör Denizciler Belgesi Uygulama Eğitim Merkezleri Çalıştayı'nın açılışında konuştu. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği'ni baştan sona yenilediklerini söyleyen Uraloğlu, bu yenileme ile pek çok maddede kolaylık sağlandığını açıkladı.

Dünya yük taşımacılığının yüzde 88'i denizyollarıyla gerçekleşti

Denizciliğin, yalnızca bir meslek dalı değil, aynı zamanda küresel ticaretin omurgası, dünya ekonomisinin can damarı olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "2024 yılında dünya yük taşımacılığının yüzde 88'i denizyollarıyla, küresel denizyolu yük trafiği yüzde 2,4'lük bir artışla 12 milyar 643 milyon tona ulaşmış olduğunu ifade etmek isterim. Ülkemizde de dış ticaret taşımalarının yüzde 86'sının denizyoluyla gerçekleşmiş olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Bu rakamlar, denizciliğin uluslararası ticaretteki önemini bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı gibi stratejik noktalar hepimiz için bir sorumluluk alanıdır"

Küresel ticaretin yüksek oranda denizyollarına bağımlı olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Son günlerde gündemi meşgul eden Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, denizyollarının küresel ticaret için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. 13 Haziran'dan bu yana brent petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 15, LNG fiyatlarında da yaklaşık yüzde 10'a varan dalgalanmalar oldu. Savaşın etkisiyle Baltık Dry Endeksi yüzde 5 düştü. Yine bölgede sefer yapan tankerlerin sigorta bedelleri, gemi değerinin binde 2'si ile binde 7'si oranına çıkmıştır. Yani yaklaşıl 3 kat artış söz konusu olmuştur. Görüldüğü üzere, deniz taşımacılığındaki tek bir aksaklık dahi küresel enerji piyasalarını ve ticareti doğrudan etkiliyor. Hürmüz Boğazı gibi stratejik noktalar, denizcilerimizin güvenliği ve küresel ticaretin kesintisizliği açısından hepimiz için bir sorumluluk alanıdır. Türkiye olarak, böylesi kritik bölgelerdeki istikrarın korunması için diplomasi ve iş birliğine dayalı yapıcı bir rol üstleniyoruz" dedi.

"Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği'ni baştan sona yeniledik"

Denizcilik eğitimini her zaman stratejik bir alan olarak gördüklerini söyleyen Uraloğlu şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sektörümüz, yaklaşık 8 bin 300'ü kadın olmak üzere 141 bini aşkın aktif gemi insanı ile uluslararası pazarda önemli bir istihdam potansiyeli sunuyor. Geçen yıl önemli bir adım atarak Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği'ni baştan sona yeniledik. Bu düzenleme, sektörün dinamiklerini uluslararası normlarla uyumlu şekilde yeniden şekillendiren bir reform niteliğinde bir adım oldu. Ayrıca yeni Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi ile bir dizi yenilik daha sunduk. Bugün bu müjdeleri sizlerin aracılığı ile kamuoyuyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum: İngilizce yeterlilik şartındaki YDS puanını ortalama 5 puan düşürdük. İngilizce hazırlık eğitimi alan denizcilik meslek yüksekokulları ve meslek liseleri mezunları YDS muafiyetinden yararlanacak. Kabotaj seferlerinde çalışan denizcilerimizin hizmetleri, Gemi İnsanı Uzmanlık Belgelerinin eğitim olmadan yenilenmesinde geçerli olacak. Yeterlik sınavlarında iptal sınırını 3'ten 5 sınav setine çıkardık. Yeterlik yükseltme ve belge yenilemede gereksiz belgeleri kaldırdık. Ticari yatlar, tersaneler, yüzer LNG depolama gemileri, enerji gemileri ve askeri gemilerde çalışan denizcilerimize kısmi terfi hakları sağladık. Eğitimde teknoloji ve kaliteyi artırdık; EKDS kullanımını zorunlu tuttuk ve üst düzey denizcilik eğitim kurumlarına ISO kalite belgesi şartı getirdik. Özetle arkadaşlar, emeğinizi korumak, mavi vatanın gücünü artırmak için durmaksızın ekibimizle beraber çalışıyoruz." - ANKARA