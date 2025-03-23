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Bakan Uraloğlu, Batman'da Vatandaşlarla Buluştu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve taleplerini not aldı. Bakan, trafik güvenliği için yaya geçidinden geçerek örnek oldu ve kent turu sırasında vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Uraloğlu, Batman'da vatandaşlarla buluştu

BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman'da vatandaşlarla buluştu.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile birlikte Valiliği ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, ardından kent merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve taleplerini not eden Uraloğlu, trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla yaya geçidinden karşıya geçti. Bakan Uraloğlu, kent turu sırasında bir seyyar satıcıdan alışveriş yaparak, bir çocuğa hediye verdi. Vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Uraloğlu, Batman'ın ulaşım ve altyapı sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Yerel
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