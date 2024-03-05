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Bakan Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı ve Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hatlarını açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nın 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik metro hattının da bu ay içinde hizmete açılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu: "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde hizmete açacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Havalimanı Bahçelievler Ulaşım Yerel Haberler

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