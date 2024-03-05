Bakan Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı ve Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hatlarını açıkladı

Bakan Uraloğlu: "Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı'nı 10 Mart'ta, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattını da bu ay içinde hizmete açacağız." - ANKARA