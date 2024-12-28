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Bakan Uraloğlu, Adıyaman'daki Kalıcı Deprem Konutlarını İnceledi

Bakan Uraloğlu, Adıyaman'daki Kalıcı Deprem Konutlarını İnceledi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'ın İndere Mahallesi'nde TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen kalıcı deprem konutlarının inşaatını yerinde inceledi. 16 bin 437 konutun yapıldığını belirten Uraloğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'ın İndere Mahallesi'nde kalıcı deprem konutlarını inceledi.

Bakan Uraloğlu, Adıyaman'ın İndere Mahallesi'nde TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Proje kapsamında İndere'de 16 bin 437 konut yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini ve kısa sürede tamamlanarak depremzedelere teslim edileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "İnşallah çok kısa sürede tamamlayarak depremzedelerimize güvenli ve huzurlu yuvalarını teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza yeni evlerinde, sevdikleriyle birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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