Üye Girişi
Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Özsoy'un kabrini ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Türksat personeli Ahmet Özsoy'un kabrini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Mevlid-i Şerif okutuldu ve dua edildi. Bakan Uraloğlu, şehidin ailesiyle bir araya gelerek sabır dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, Türksat çalışanlarının vatan millet şuuruyla hareket ettiğini ve canlarını ortaya koyduklarını belirtti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Türksat personeli Ahmet Özsoy'un kabrini ziyaret etti.

15 Temmuz darbe teşebbüsünde Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü'nde hayatını kaybeden Ahmet Özsoy'un kabri başında Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehit Özsoy'un kabri başında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yakınları dua etti.

Şehit Özsoy'un kabrine karanfil bırakan Bakan Uraloğlu, şehidin eşi Yasemin Özsoy, oğulları Muhammet Özsoy ve Abdullah Özsoy ile bir araya gelerek sabır dileklerini iletti.

Şehit Ahmet Özsoy'un, hain darbe girişimcilerini Türksat Gölbaşı Kampüsü'nde oyalayarak televizyon yayınlarına imkan tanıdığını aktaran Bakan Uraloğlu, "Türksat'ta çalışan bütün arkadaşlarımız vatan millet şuuru ile hareket etmişler. Türksat'ta arkadaşlarımız, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağırısını gerekse diğer haberleri duyurma adına, milletimizin doğru bilgilendirilmesi adına canlarını ortaya koydular. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 15 Temmuz Türksat Yerel Politika Haberler

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

 EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Bakmadan Geçme

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 15 Temmuz Euro kaç lira? Kabine Toplantısı Gündemi 16 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? Aşure Günü neler oldu, önemi nedir? Aşure Günü'nün fazileti nedir, neden kutlanır? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (15 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek? 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela saat kaçta, nerede okunacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir? YKS ne zaman açıklanacak 2024? TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?
21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi

21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
title