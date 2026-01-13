Haberler

Bakan Tunç: "Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor"

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesiyle bir araya gelerek, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Tunç, ailenin yanında olduklarını ve adaletin tecellisi için gereken adımların atılacağını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Tunç, "Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kabaiş ailesinin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştıklarını belirterek, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin aileyi kapsamlı şekilde bilgilendirdiklerini ifade etti. Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, uzmanlık gerektiren tüm incelemelerin gecikmeksizin yapıldığını kaydetti.

Sürecin ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde ve büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, acılı ailenin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Tunç, gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımın eksiksiz şekilde atılmaya devam edileceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
