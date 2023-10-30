Bakan Tekin: Çocuklarınızın başarısı için eğitim öğretim sürecini biraz daha yakından takip edin

Sancaktepe'de düzenlenen toplu okul açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımız başarılı olsun istiyorsak, evimizde çocuklarımız var, onlarla biraz daha fazla zaman geçirelim. Çocuklarımıza biraz daha iyi örnek olalım. Eğitim-öğretim sürecini biraz daha yakından takip edelim" şeklinde seslendi.

Sancaktepe Belediyesi; Mavi Kuş Ortaokulu, Ortadağ Ortaokulu, İstanbul Sanayi Odası 100'üncü Yıl Anaokulu, Şehit Emre Baysal Anadolu Lisesi'nin toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan katıldı. Sözlerine Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayarak başlayan Bakan Tekin, "İnşallah önümüzdeki yüzyıl, geçtiğimiz yüzyıldan çok daha başarılı olduğumuz, dünyada çok daha adımızdan söz ettirdiğimiz iyi bir yüzyıl olur. Bugün burada bulunmamızın sebebi de zaten budur" açıklaması yaptı.

"Çocuklarda en kritik süreç ilk 36 aydır"

Bakan Tekin, "Çocuklarımızın 36'ıncı aylarına gelene kadar bir şeyler öğrenmesi lazım. Nasıl siz çocuklarınızı eğitim öğretim sürecinde, okul bittikten sonra 'iyi bir eğitim verdi ya da vermedi' diye tartışıyorsanız biz de 36-48 aylık küçücük çocuklarımız bize geldiğinde şöyle diyoruz; 'Ailesinden iyi bir eğitim almış.' ya da ailede elde edilmesi gereken kazanımları elde edilmiş. Dolayısıyla biz de size kararını veriyoruz, bilmiş olun. Hep beraber çocuklarımızın geleceğini düşünmek istiyorsak önce eğitim ortamının, eğitim öğretim sürecinin evde, sizin kucağınızda, sizin sofranızda, sizin oturduğunuz mekanlarda başladığını lütfen bilin. Bütün akademik çalışmalar ilk 36 aylık çocukların akademik başarılarında en kritik noktada olduğunu söylüyor. O yüzden bizim işimizi kolaylaştırmak istiyorsanız sizler de kendinizi eğitim öğretim sürecinin bir paydaşı kabul edin" dedi.

"Arsa üreten ve bizimle yardımlaşan belediyeleri çok seviyoruz"

Eğitim için ilk paydaş ailelerimizdir. Bizim burada bulunan ekibimiz içerisinde ikinci paydaşımız ise yerel yönetimler ve siyaset. Sayın Cumhurbaşkanımız her yıl, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinin içerisinden en fazla payı eğitime ayırıyor. Bize diyor ki 'okul yapın' ve bunun için para veriyor. Biz de okul yapmak istiyoruz. Gidiyoruz belediye başkanımıza. Bir belediye başkanımız diyor ki 'bizde arsa yok.' Bir belediye başkanımız da 'var, 20 tane arsa ürettim buyurun okulunuzu yapın' diyor. Siz olsanız nereye okul yaparsınız? Belediye başkanınız size bu anlamda kolaylık gösteriyorsa siyaset size bu anlamda yardımcı oluyorsa oraya okul yapar, oraya yatırım yaparsınız. O yüzden biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bize arıza üretmek, üretilen arsaların imar problemi, mülkiyet problemini çözmek konusunda okullarımızın bakımı ile ilgili olarak bizimle yardımlaşan belediyeleri çok seviyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Şeyma Döğücü, "2022 yılında temeli atılan ve 2023 yılında tamamlanan Mavi Kuş Anaokulumuzda bugün, 226 evladınız eğitim görmekte. ve yine bu hizmete aldığımız ve toplam 510 öğrencimizin eğitim aldığı Orta Doğa Ortaokulumuzu da Milli Eğitim Bakanlığımızla yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde 2022 yılında tamamladık. Buranın da çok hikayesi var. Çalışmaları sekteye uğramıştı. 'Bu okul yapılamayacak' gibi söylemler de vardı. Ama elhamdülillah göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bununla ilgili tüm prosedürleri sıkı bir şekilde takip ettik. Bugün çok şükür bu okulumuza kavuştuk. Hayırlı uğurlu olsun." - İSTANBUL